Bayern podpisal z obetavnim Pavlovićem do 2027 SiOL.net Nemški nogometni velikan Bayern München je podpisal poklicno pogodbo z obetavnim 19-letnim Aleksandrom Pavlovićem do junija leta 2027, je objavil bavarski klub. V Münchnu rojeni obrambno usmerjeni igralec sredine igrišča je s sedmi leti prišel v akademijo rekordnih nemških prvakov in prve treninge s člansko ekipo opravil maja lani.

Omenjeni Nemčija

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Milan Kučan

Nataša Pirc Musar

Saša Arsenovič

Marko Lotrič

Robert Golob