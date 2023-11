FOTO: Z vojaškimi častmi so se poklonil generalu Rudolfu Maistru Maribor24.si Minister za obrambo Marjan Šarec je ob današnjem dnevu spomina na mrtve v Kamniku cvetje položil pred spomenik generala Rudolfa Maistra in na grob Edvarda Peperka, ki je bil leta 1991 ena izmed prvih žrtev v vojni za samostojno Slovenijo, so sporočili iz obrambnega ministrstva. Šarec je pred spomenik generala Rudolfa Maistra venec položil z vojaškimi častmi. Cvetje so v počastitev spomina na prveg ...

Sorodno



















































Omenjeni Marjan Šarec

Rudolf Maister Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Boštjan Poklukar

Janez Janša

Tomislav Klokočovnik