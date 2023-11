Na zidovih stavb Davidove zvezde, na judovskem pokopališču svastike 24ur.com Število antisemitskih dejanj po Evropi nenehno narašča in postaja veliko bolj usmerjeno. Nazadnje so na stavbah na območju Pariza bile najdene narisane Davidove zvezde, neznanci storilci pa so na judovskem delu osrednjega pokopališča na Dunanju zažigali predmete in risali antisemitske simbole, med drugim tudi svastike.

Sorodno