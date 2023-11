V novi številki Demokracije preberite: Razkriti avtoritarni popadki Roberta Goloba; Golobova repriza Brionskega plenuma; Glede RTVS še niso izčrpana vsa pravna sredstva; Grozljiva razsežnosti zavezništva med levičarji in islamisti; intervjuja: Janez Janša in Evgeny Goreshnik Demokracija Piše: G. B. V novi številki Demokracije pišemo o najnovejšem dogajanju v Golobovi vladi, saj se je izkazalo, da postaja predsednik vlade čedalje bolj popadljiv in vase zagledan, hkrati pa je nepredvidljiv tudi za botre, ki so ga postavili na to funkcijo. Po javnomnenjskem padcu ga je doletelo še pričanje dveh nekdanjih tesnih sodelavcev ter seja sveta Gibanja Svoboda, ki je poskrbela za izključit ...

Sorodno