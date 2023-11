Piše: Gašper Blažič Premier Robert Golob je pred kratkim doživel uničujoče pričanje svoje nekdanje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega policijskega šefa Boštjana Lindava. Dogodki, ki so sledili, so pokazali, da se je vladi in koaliciji dejansko zgodil »veliki pok«, ki je imel uničujoče posledice tudi na seji sveta Gibanja Svoboda, kjer je prišlo do spektakularnih izključitev Mojce Šetinc Paše ...