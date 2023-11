Ons Jabuer zmago na zaključnem turnirju namenila Palestincem 24ur.com Poljakinja Iga Swiatek je na finalnem turnirju sezone WTA v mehiškem Cancunu ugnala Coco Gauff iz ZDA s 7:5 in 6:0 ter se po drugem dvoboju že uvrstila v polfinale. V drugem dvoboju skupine Chetumal je Tunizijka Ons Jabeur premagala Čehinjo Marketo Vondroušovo s 6:4 in 6:3 in del prihodkov namenila Palestini.

