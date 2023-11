Wembanyama izziva Dončića!? Američani so 'ponoreli' ob tej predstavi francoskega 'čudežnega dečka'! (video) Ekipa Mladi francoski košarkar Victor Wembanyama je z 38 točkami in desetimi skoki ter zrelo igro v zadnji četrtini v severnoameriški košarkarski ligi NBA vodil San Antonio Spurs do zmage v Phoenixu proti Suns s 132:121.



