Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v pretekli noči z Dallas Mavericks doživel prvi poraz sezone. Teksašani po štirih zaporednih zmagah niso našli pravega recepta za prvake Denver Nuggets, ki so slavili s 125:114. Slovenski as je ob tem dosegel 34 točk, 10 skokov in osem podaj. Denver je na tekmi, ki je štela tudi kot uvod v takoimenovani pokal NBA, na domačem igrišču v uvodni čet ...