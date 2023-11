Ustanovitelj kriptoborze FTX spoznan za krivega, grozi mu do 115 let zapora Nova24TV Sam Bankman-Fried, ustanovitelj kriptoborze FTX, je bil spoznan za krivega poneverbe 10 milijard dolarjev, porota je v manj kot petih urah potrdila vseh sedem točk obtožnice. Koliko zaporne kazni od možnih 115 let bo dobil, naj bi bilo jasno 28. marca. Njegov odvetnik Mark Cohen je sicer napovedal pritožbo. Danes 31-letni Sam Bankman-Fried je uspešno jezdil na valu navdušenja nad kriptovalutami, v ...

