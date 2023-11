Ustanovitelj propadle kriptoborze FTX Bankman-Fried spoznan za krivega v vseh točkah obtožnice, grozi mu do 110 let zapora Politikis Newyorška zvezna porota je v četrtek ustanovitelja propadle kriptoborze FTX Sama Bankmana-Frieda spoznala za krivega v vseh točkah obtožnice zaradi goljufij, poneverb in kriminalne zarote. Grozi mu do 110 let zaporne kazni, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Porota je odločitev sprejela zelo hitro – le nekaj ur potem, ko sta se v četrtek končala […]

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Meško

Robert Golob

Franci Matoz

Tatjana Bobnar