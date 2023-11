MOPE v javno obravnavo poslal odredbo o preventivnih ukrepih pri oskrbi s plini Energetika.NET Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je na podlagi zakona o oskrbi s plini (ZOP) v javno obravnavo posredovalo predlog odredbe o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini, so v četrtek sporočili z ministrstva. Javna obravnana bo odprta do 17. novembra.

Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Meško

Franci Matoz

Luka Dončić

Anže Kopitar