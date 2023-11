EK bo ta mesec zagnala prvo pilotno dražbo za proizvodnjo zelenega vodika Energetika.NET Evropska komisija bo 23. novembra letos odprla dva razpisa za zbiranje predlogov za pospešitev uvajanja inovativnih tehnologij v Evropski uniji, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE). V okviru razpisov bo na voljo skupno do 4,8 milijarde evrov za industrijo in čiste tehnologije. V sklopu tega bo poleg klasičnega razpisa potekala tudi prva pilotna dražba za spodbujanje proizvodnje obnovljivega vodika.

