Državni sekretar Germšek s predstavniki nevladnih organizacij o predlogu zakona o obnovi Vlada RS Državni sekretar dr. Blaž Germšek se je danes sestal z nevladnimi organizacijami v kmetijstvu. Ne sestanku so izmenjali stališča o osnutku zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki predvideva vrsto ukrepov na področju pospešitve pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij oziroma upravnih aktov, sanacije in gradnje infrastrukture.

