Številne živalske vrste na Krasu so na robu izumrtja, razlog mnoge preseneti zurnal24.si V večini primerov je pogozdovanje koristno, a Kras je izjema, pravijo strokovnjaki - skupaj s travniki izginjajo številne redke rastlinske in živalske vrste, ki se v gozdovih ne znajdejo. Na ministrstvu za naravne vire in prostor pa se sprašujejo, kdo si sploh še želi kraško krajino, kot je bila pred desetletji, ob vseh nujnih vlaganjih in trudu sploh še ohranjati?

