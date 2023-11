Vlada sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo Lokalec.si Vlada je na dopisni seji sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo 2030, ki določa usmeritve in aktivnosti za povečanje konkurenčnosti slovenske vesoljske industrije in vzpostavitev vodilne vloge na vesoljskih področjih, kjer se odlikujejo slovenski deležniki. Zaprosila bo tudi za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji (Esa). Ambicije iz vizije in poslanstva slovenske vesoljske stra ...

