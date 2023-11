Prva slovenska vesoljska strategija je sprejeta: Ali ima smisel? Študent Slovenska vesoljska strategija Foto: 3DSculptor iz iStock Že nekaj mesecev (tudi let) se je Slovenija resno spogledovala z vesoljem in zvezdami. Zdaj je beseda meso postala, saj je vlada sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo in odločitev za prošnjo za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji. Slovenska vesoljska strategija Sprejeta je bila pod sloganom »Majhni na Zemlji, veliki v v...

Sorodno

























Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Uroš Zorman

Zoran Janković