Poostren nadzor nad alkoholom in drogami Dnevnik Od ponedeljka do nedelje bo spet potekala nacionalna preventivna akcija preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Policisti bodo poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Preverjali bodo vsebnost alkohola...

