Ministrstvo za zdravje in Policija bodo letos že osmič izvajali akcijo za manj popitega alkohola in manj opitih voznikov na slovenskih cestah. Med 6. in 12. novembrom bodo policisti po vsej Sloveniji izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, cel november bomo skupaj ozaveščali o pasteh prekomernega pitja alkohola, akcijo pa bomo zaključili s koncertom “Slovenija piha 0,0”. Mesec ...