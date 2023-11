Bo KPK po Jankoviću in Janši “obremenila” še Roberta Goloba? – KPK uvedla preiskavo v primeru sumov pritiskov na bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar topnews.si Se še spomnite poročila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) iz leta 2013 v katrem so zapisali, “da je bilo ravnanje Zorana Jankovića in Janeza Janše obremenjeno s korupcijskimi tveganji in sumi zlorabe položaja”. Predsednik DZ-ja Gregor Virant je takrat ocenil, “da so ugotovitve KPK-ja tako obremenjujoče, da bi morala Janez Janša in Zoran Janković odstopiti” […]...

Sorodno