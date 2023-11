Ameriškega igralca Matthewa Perryja, ki so ga minuli konec tedna našli mrtvega, so pospremili k večnemu počitku. Intimne pogrebne slovesnosti so se udeležili strti sorodniki in "Prijatelji", ki so se tolažili z objemi. Perryja so pokopali na pokopališču nasproti studia Warner Bros, kjer so sicer pokopani številni hollywoodski zvezdniki.