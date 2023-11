Slovo Prijatelja, ki se je dolga leta boril z odvisnostjo Primorske novice Ameriškega igralca Matthewa Perryja, ki so ga pred nekaj več kot tednom dni našli mrtvega na njegovem domu in je zaslovel z vlogo Chandlerja Binga v ameriški kultni seriji Prijatelji, so v petek pokopali v Los Angelesu.

