Francija: zabodel 30-letno Judinjo in na vrata narisal svastiko SiOL.net Žrtev so pripeljali v bolnico in bo po poročanju francoskih medijev preživela napad. Medtem se je v Berlinu danes več tisoč ljudi zbralo na protestnem shodu v znak solidarnosti in podporo Palestincem v Gazi. V Italiji pa so potekali protesti tako v podporo Palestincem kot Izraelu.

Sorodno