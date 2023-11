(VIDEO) Na protestih v Berlinu več tisoč ljudi v podporo Palestincem v Gazi topnews.si V nemški prestolnici se je včeraj več tisoč ljudi zbralo na protestnem shodu v znak solidarnosti in podporo Palestincem v Gazi. Protesti zaenkrat potekajo mirno, protestniki pa nosijo transparentne z napisi “rešimo Gazo”, “stop genocidu” in “za prekinitev ognja”, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Udeleženci, med katerim so številni zaviti v palestinske rute, so se […]...

