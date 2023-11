Volodimir Zelenski zanikal, da je vojna v Ukrajini v slepi ulici in zavrnil navedbeo zastoju v vojni z Rusijo, ki da se zdaj premika v pozicijsko oziroma statično fazo topnews.si Vojna med Izraelom in Hamasom odvrača mednarodno pozornost od konflikta v Ukrajini, je danes dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Opozoril je, da je to eden od ciljev Rusije, a je prepričan, da bo Ukrajina ta izziv obvladala, poročajo tuje tiskovne agencije. Zanikal je tudi, da je vojna v Ukrajini v slepi ulici. Zelenski je zavrnil […]...

