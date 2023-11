Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil, da obišče Ukrajino in si na terenu ogleda posledice agresije Rusije. Trump, ki se poteguje za ponovno izvolitev v Belo hišo leta 2024, je bil večkrat kritičen do ameriške podpore Ukrajini, dejal je tudi, da bi lahko vojno v Ukrajini “končal v 24 urah”. Kot se je izkazalo že večkrat, Trumpov recept za t. i. mir temelji na vsaj delni predaji Ukrajine in priznanju vojaške zasedbe dela Ukrajine s strani Rusije. (Vir: BBC)