Po trojnem VAR-u in spornem zadetku prvi poraz Arsenala; United do zmage v 91. minuti RTV Slovenija Nogometaši Arsenala so v 11. krogu Premier lige doživeli prvi poraz. Newcastle jih je na sobotni večerni tekmi premagal z 1:0. Na St. James' Parku je bil edini strelec Anthony Gordon v 64. minuti, zadetek pa bo še nekaj časa buril duhove.

