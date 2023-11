Tottenham z dvema igralcema manj doživel prvi poraz po hat-tricku Jacksona RTV Slovenija Nicolas Jackson je s hat-trickom v zadnje četrt ure zagotovil Chelseaju zmago nad Tottenhamom na izjemni tekmi 11. kroga (1:4). Gostitelji so se z dvema igralcema manj herojsko borili in bili blizu izenačenja na 2:2, na koncu pa so doživeli prvi poraz.

