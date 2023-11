Dallas v zadnji četrtini na krilih Dončića strl odpor Charlotta Maribor24.si Košarkarsko moštvo Dallas Mavericks je zabeležilo peto zmago v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Na domačem parketu je s 124:118 strlo ekipo Charlotte Hornets. Dallas je bil posebej razpoložen v drugem delu dvoboja, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je dvoboj končal s 23 točkami, 12 skoki in devetimi podajami. V drugem delu so se prebudili in začeli topiti razliko Dallas je obračun v dvorani A ...

