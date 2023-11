Kidd: Tudi ko nimata svojega večera, Luka in Kyrie odigrata ključni vlogi 24ur.com Za košarkarji Dallasa je še en uspešen večer v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Po šestih odigranih tekmah imajo varovanci trenerja Jasona Kidda na svojem računu pet zmag in le en poraz, zadnja zmaga proti zasedbi Charlotte Hornets pa je vnovič potrdila, da so letošnji Mavsi moštvo z močnim značajem. "Tudi če Luka in Kyrie nista imela svojega običajnega večera, sta bila znova ključna moža n...

