Na štajerski avtocesti 14-kilometrski zastoj Lokalec.si Prometno informacijski center za državne ceste sporoča o dolgem zastoju. Prihaja do zamud. “A1, Maribor – Ljubljana, počivališče Lukovica – uvoz Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda: 20 min, dolžina: 14 km in 100 m,” so zapisali.

