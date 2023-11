Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta Lokalec.si Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zaprt je tudi uvoz Lukovica proti Mariboru. Obvoz je možen po vzporedni cesti med Lukovico in Blagovico ali med Krtino in Blagovico.

