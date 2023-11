Cepetanje in solze: Verjamem, da je možno vse, kar si zaželiš 24ur.com V nedeljo smo na POP TV spremljali prvo polfinalno oddajo Slovenija ima talent, kjer smo spremljali prvih pet polfinalistov, od katerih sta se dva uvrstila v finale. V prvi oddaji so največ glasov dobile Nina Sirk ter Ajda in Valentina iz dua Cirkus Star. Ob razglasitvi finalistov so tekle tudi solze.

Sorodno









Omenjeni POP TV

Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Boštjan Šefic

Luka Mesec