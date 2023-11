Cirkus Star sta se prebili na finalni oder šova Slovenija ima talent Zadovoljna.si V prvi polfinalni oddaji devete sezone Slovenija ima talent sta mesto v finalu osvojili akrobatki iz Cirkus Star, 10- in 12-letna Ajda in Valentina, ki sta hkrati letošnji najmlajši finalistki. Dekleti sta pripravili napeto točko, v katero sta vključili tudi elemente ognja. Glasovanje med njima in Nežo Tuma je bilo zelo napeto, a vsi člani žirije so svoj glas namenili Cirkus Star, kar ju je popel...

