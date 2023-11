Koprski policisti so včeraj ob 19.23 posredovali pri Hraščah na Postojnskem, kjer je avtomobil zapeljal v jarek. Voznik in potnika sta se poškodovala. Reševalci so jih prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so zdravniki ugotovili, da je sopotnica utrpela hujše poškodbe. Policisti so 47-letnemu vozniku na kraju opravili alkotest, ki je pokazal rezultat 0,63 mg/l, se pravi, da je zaužil prekomerno količin ...