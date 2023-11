28-letnik se je znesel nad bivšo partnerko Primorske novice Včeraj popoldne so policisti obravnavali primer nasilja v vasi pri Kopru. 28-letnik je v stanovanju poškodoval bivšo partnerko, udaril jo je v obraz in jo brcal. Zatem je razmetal stanovanje in razbil inventar. Sledi mu kazenska ovadba.

