Novomeški in koprski policisti so med vikendom prijeli 337 ilegalnih migrantov. Veliko dela so imeli s tihotapci . Slovenska policija ima polne roke dela z ilegalnimi migranti. Spomnimo, da je vlada vsem na očeh rušila varovalno ograjo na meji s Hrvaško, niža nivo znanja slovenskega jezika za tujce in je na splošno zelo radodarna in sprejemljiva do migracij. To se vidi tudi na sami statistiki poli ...