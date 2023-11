Novomeški policisti so v ponedeljek obravnavali 30-letnega moškega iz Brezij pri Novem mestu, ki je s pištolo grozil drugemu moškemu. Po odredbi sodišča so pri 30-letniku opravili hišno preiskavo in mu pištolo zasegli. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Navedli so še, da policija nadaljuje preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja grožnje.