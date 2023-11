V sojenju Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, prvega obtožnica bremeni umora in poskusa uboja, drugega pa pomoči pri tem, so danes na novomeškem okrožnem sodišču zaslišali več prič. Gre za strelski obračun med potniki dveh avtomobilov, seata in audija, 3. septembra lani v romskem naselju Brezje ob glavni cesti Mirna Peč–Novo mesto po končani zabavi okoli 22. ure, v katerem je umrl 22-letni Sabostj ...