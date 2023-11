Socialna podpora in porsche! Mirko Pilinger ostaja v priporu zaradi očitkov o umoru in poskusu uboja Slovenske novice Na sodišču je pričala njegova partnerica. Med drugim je povedala, da je bila s Pilingerjem skupaj 11 let in da jo je varal ves ta čas.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Valentin Hajdinjak

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Tamara Zidanšek