Spremenjene cene bencina in dizla Lokalec.si Opolnoči so se cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest ob nespremenjenih trošarinah znižale. Liter bencina se je pocenil za 0,2 centa na 1,534 evra, liter dizla za 4,3 centa na 1,608 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 3,8 centa manj, in sicer 1,195 evra. Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologij ...

Sorodno

























Omenjeni Cene naftnih derivatov Najbolj brano Osebe dneva Valentin Hajdinjak

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Jan Oblak