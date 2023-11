V Sloveniji rahlo znižanje bencina in dizla Primorski dnevnik Opolnoči so se v Sloveniji cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest ob nespremenjenih trošarinah znižale. Liter bencina se je pocenil za le 0,2 centa na 1,534 evra, liter dizla za 4,3 centa na 1,608 evra. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.

