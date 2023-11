Poljski predsednik Andrzej Duda je mandat za sestavo nove vlade podelil trenutnemu premierju Mateuszu Morawieckemu. Njegova stranka Zakon in pravičnost (PiS) je na volitvah resda osvojila največ glasov, a nima parlamentarne večine. To so sestavile opozicijske stranke na čelu z Državljansko koalicijo (KO) nekdanjega premierja Donalda Tuska.