Poljska opozicija kritična do podelitve mandata za sestavo vlade Morawieckemu RTV Slovenija Poljska opozicija je kritična do odločitve predsednika Andrzeja Dude, ki je mandat za sestavo vlade podelil sedanjemu premierju Mateuszu Morawieckemu, čigar stranka Zalon in pravičnost (PiS) je sicer zmagala na volitvah, a nima parlamentarne večine.

