Hajdinjak odstopil. Ali so nadzorniki našli tudi podlage za krivdno razrešitev? N1 Valentin Hajdinjak brez odpravnine po dobrih treh letih odhaja s čela Darsa. Glavno vprašanje ostaja, ali in kakšne podlage so našli nadzorniki za njegovo krivdno razrešitev, ki bi se po informacijah N1 zgodila, če Hajdinjak ne bi odstopil sam.

