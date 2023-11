Odstopil je predsednik uprave Darsa Maribor24.si Kot so danes sporočili iz Darsa po izredni seji nadzornega sveta, je Valentin Hajdinjak je odstopil s čela največje državne družbe. K temu naj bi ga po informacijah 24ur pozvali nadzorniki. Nadomestil ga bo zdajšnji član uprave Darsa David Skornšek, in sicer za največ pol leta. Nadzorni svet je danes na izredni seji namreč obravnaval nedavno afero o nepravilnostih in korupciji, ki jo je razkril PO ...

