Tujci z vozilom mimo mejne kontrole, nato bežali pred policisti 24ur.com Murskosoboški policisti so v ponedeljek pozno zvečer obravnavali tri državljane Pakistana. Ti so na kontrolni točki Pince z osebnim avtomobilom italijanskih registrskih tablic z Madžarske zapeljali v Slovenijo, a se pri tem niso zaustavil pri policistih, ki so opravljali mejno kontrolo. Voznik je kasneje vozilo ustavil na avtocestnem počivališču, iz njega pa so pobegnile tri osebe, preskočile ogr...

