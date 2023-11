Na skupni seji Strateškega sveta za prehrano in Strateškega sveta za zdravstvo, ki se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob, so danes razpravljali o omejitvi dostopa do sladkih pijač, tobačnih izdelkov in alkohola ter spremljajočih ukrepih. Dr. Erik Brecelj iz Strateškega sveta za zdravstvo je uvodoma pojasnil, da je njihov cilj začeti razpravljati o škodi, ki nastaja zaradi sladkih pijač ...