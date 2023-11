Cene zdravih živil se povečujejo, nezdravi izdelki pa so vedno cenejši in bolj dostopni Cekin.si Kaj bomo storili? Ukrepi so nujno potrebni, opozarja stroka. Predlaga podražitev tobačnih izdelkov, alkohola in sladkih pijač, pocenitev sadja in zelenjave. Med drugim si želijo tudi, da bi Slovenija prepovedala elektronske cigarete, kot je to storilo že 30 držav.

