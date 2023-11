Nagrada za življenjsko delo Janezu Hočevarju Rifletu Primorske novice Filmski in gledališki igralec Janez Hočevar Rifle je danes prejel nagrado bert za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. Na podelitvi, ki je bila v Slovenski kinoteki, so ob tej priložnosti predvajali tudi film po izboru nagrajenca, komično kriminalni celovečerni film Jureta Pervanjeta Do konca in naprej.

Sorodno