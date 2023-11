'Janez Hočevar Rifle je zaznamoval slovensko kinematografijo' 24ur.com Janez Hočevar Rifle je prejemnik letošnje nagrade bert za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. Kot je povedal za naš portal, mu v dolgoletni karieri ni ostala nobena želja po določeni vlogi neuresničena. "Vedno sem se prepustil toku, nisem imel neuresničene želje in tudi sedaj je nimam. Vse se je zgodilo in vsega sem bil vesel."

